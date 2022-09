A equipa do Sporting trabalhou esta quarta-feira no Estádio de Alvalade, onde decorreu a cerimónia de entrega dos emblemas aos sócios com mais de 50 anos de ligação ao clube.

Os associados, e respetivos familiares, foram inicialmente recebidos no Hall Vip por Frederico Varandas, sendo depois encaminhados para as bancadas de Alvalade para acompanharem o treino da equipa principal, que era aberto apenas para eles.

Ruben Amorim trabalhou normalmente no relvado, mas com um grupo muito reduzido: o treinador não contou, desta vez, com 12 atletas.

Morita (Japão), Issahaku (Gana), Alexandropoulos (Grécia), Ugarte (Uruguai), Dário Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19) e Flávio Nazinho (Portugal sub-20) não estiveram presentes por estarem ao serviço das respetivas seleções, enquanto St. Juste, Luís Neto, Jovane Cabral e Coates continuaram entregues ao departamento médico.

Os emblemas comemorativos dos 50 anos de associado foram depois entregues em pleno relvado de Alvalade por vários membros dos Orgãos Socias e pelos atletas Rita Fontemanha e Brenda Pérez (futebol feminino), João Matos e Zicky Té (futsal), Diogo Ventura e João Fernandes (basquetebol), Salvador Salvador e Natán Suárez (andebol) e Matías Platero (hóquei em patins).

No final, Frederico Varandas fez um discurso e recordou aos associados a responsabilidade que têm no Sporting.

«Ser cinquentenário é, e tem de ser, muito mais do que usar este emblema na lapela do casaco. Esse símbolo é a responsabilidade de transmitir às novas gerações o que é ser Sporting e a importância dos nossos valores. É dizer presente nos momentos cruciais do clube, é apoiá-lo faça chuva ou faça sol, quer o Sporting esteja a ganhar ou a perder, não porque o presidente A, B ou C merece, mas porque o Sporting merece», referiu.