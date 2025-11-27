O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu provisoriamente a interdição do setor A17 do Estádio José Alvalade, esta quinta-feira, ao dar provimento à providência cautelar apresentada pelo Sporting à decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Assim, o Sporting vai poder abrir este setor até que seja conhecida a decisão final da ação principal.

Recorde-se que o CD da FPF tinha determinado o encerramento, por um jogo, do setor A17 de Alvalade, devido ao arremesso de objetos durante o clássico com o FC Porto.

No entender do TAD, caso a interdição fosse cumprida de imediato, o Sporting perderia receitas e apoio desportivo. Além disso, 866 adeptos com lugares anuais ficariam impedidos de entrar, podendo ser causado «um dano reputacional impossível de reparar posteriormente».

O TAD aponta que «não há prova clara de que os arremessos tenham partido do setor A17» e alude a «indícios de falhas no processo disciplinar».