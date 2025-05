O autocarro do Sporting foi recebido de forma apoteótica na noite deste sábado, por volta das 21:40, no Estádio José Alvalade, menos de duas horas depois do empate ante o Benfica, no dérbi da 33.ª jornada da Liga portuguesa.

Centenas de adeptos receberam a equipa verde e branca num ambiente de festa, depois de um empate que mantém o Sporting na liderança do campeonato e como a única equipa a depender só de si, à partida para a última jornada, para ser campeã.

Os adeptos cantaram várias músicas do clube, numa onda verde em que, a juntar aos cânticos, houve ainda bandeiras e alguns engenhos pirotécnicos.

Este sábado, no Estádio da Luz, Benfica e Sporting empataram a um golo. Francisco Trincão deu vantagem à equipa treinada por Rui Borges (4m) e Kerem Aktürköglu fez o golo da equipa comandada por Bruno Lage (63m).