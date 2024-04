A comitiva do Sporting partiu para o Porto pouco passava das 17 horas, por entre um enorme entusiasmo: milhares de pessoas deslocaram-se a Alvalade para apoiar a equipa no início da viagem para disputar o clássico frente ao FC Porto, no Dragão.

Refira-se que no meio dos milhares de adeptos notou-se a presença de muitas mulheres e crianças, numa enorme demonstração de fervor sportinguista, com cânticos de «Eu quero o Sporting campeão».

O Sporting defronta o FC Porto este domingo, no Estádio do Dragão, a partir das 20.30 horas.