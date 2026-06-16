Sporting
Há 1h e 17min
VÍDEO: Sporting anuncia obras em Alvalade durante o verão
Leões confirmaram que irão renovar de forma integral o balneário da equipa principal
TFR
Leões confirmaram que irão renovar de forma integral o balneário da equipa principal
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O Sporting confirmou, esta terça-feira, que irão decorrer obras no Estádio José Alvalade, casa dos leões, este verão.
Em nota oficial no seu site, a equipa liderada por Frederico Varandas fala de uma «renovação integral do balneário» da equipa principal de futebol.
Em comunicado, os leões garantem que o balneário será concebido com uma identidade «cuidada ao pormenor», sendo que haverá ainda detalhes por revelar. A turma leonina garante que durante os próximos meses irá atualizar o estado das obras.
Ora veja o vídeo do projeto:
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