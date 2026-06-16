O Sporting confirmou, esta terça-feira, que irão decorrer obras no Estádio José Alvalade, casa dos leões, este verão.

Em nota oficial no seu site, a equipa liderada por Frederico Varandas fala de uma «renovação integral do balneário» da equipa principal de futebol.

Em comunicado, os leões garantem que o balneário será concebido com uma identidade «cuidada ao pormenor», sendo que haverá ainda detalhes por revelar. A turma leonina garante que durante os próximos meses irá atualizar o estado das obras.

Ora veja o vídeo do projeto: