Fonte oficial do Sporting disse, à agência Lusa, que as salas de cinema serão convertidas num espaço «pioneiro de experiência imersiva», no âmbito de um projeto de requalificação do complexo Alvaláxia.

De recordar que, em agosto de 2025, o Sporting anunciou a compra total do espaço comercial Alvaláxia que custou cerca de 17 milhões de euros aos cofres leoninos, no âmbito do projeto "Cidade Sporting", que deverá incluir a criação de um museu do clube.

Segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual, em 2025 os cinemas NOS Alvaláxia receberam 121.783 espectadores. Em 2024, havia recebido 193.992 espectadores.

Inaugurado em 2003, o espaço do cinema fechou oficialmente na quinta-feira e será utilizado pelo clube como forma a, como explica o Sporting em comunicado oficial, "afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global”.