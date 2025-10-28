Em análise ao Alverca-Sporting, ganho pelos leões por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga, Salvador Blopa reagiu à estreia pelo Sporting com dois golos.

Estreia pelo Sporting

«Sempre acreditei nos meus sonhos, mas não pensei que este dia chegasse tão cedo. Estou feliz pelos golos, mas estou mais contente ainda pela oportunidade que os místeres têm-me dado. Têm-me feito acreditar em mim mesmo. Dá-me vontade de continuar, nunca desistir e ir atrás daquilo que pretendo.»

Aposta na formação

«Ter jogado resume o quanta formação tem o Sporting, temos formação de classe mundial, muito evoluída. Temos muito para caminhar e é muito bom ter estas oportunidades.»

Voltar a jogar

«O míster confiou em mim e espero ter correspondido às expectativas dele. Deixo sempre isso nas mãos deles.»