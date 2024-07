O Alverca e o Sporting assinaram um protocolo de cooperação na área do futebol de formação. O objetivo é criar sinergia entre os dois clubes no que ao desenvolvimento de jovens jogadores diz respeito.

O acordo foi assinado pelos dois emblemas na Academia Cristiano Ronaldo, representados pelo diretor-geral dos leões, Paulo Gomes, e pelo presidente do emblema da II Liga, Fernando Orge.

«O Alverca tem vindo a crescer em termos de infraestruturas, mas também com equipas muito competitivas. Tudo isso faz com que o Sporting queira ser aliado de um clube que está em crescimento e a dar cartas no futebol de formação», disse Paulo Gomes, aos órgãos de comunicação do Sporting.

«Para nós é extremamente importante esta parceria. Podemos aprender uma forma diferente de trabalhar no futebol de formação, mas também temos coisas para entregar ao Sporting. Os anos difíceis na formação e no futebol sénior estão ultrapassados. Vamos ser melhores daqui para a frente, não tenho qualquer dúvida», afirmou por sua vez Fernando Orge.