A figura: Salvador Blopa, o novo diamante de Alvalade

Um menino formado no Sporting que rugiu em Alvalade na estreia pela equipa principal. Assumiu a titularidade no corredor direito e bisou. Muito forte fisicamente, o jovem de 18 anos foi procurando sempre dar apoio aos colegas e quando foi chamado a tentar a sorte… conseguiu colocar a bola no fundo das redes.

O momento: a estreia de Blopa a marcar

Um momento que vai guardar para sempre: Alvalade a gritar «Salvador Blopa». Depois do passe de Ioannidis, o jovem leãozinho arriscou, tirou um adversário do caminho e mostrou como se faz. Fez o segundo golo do Sporting e embalou a equipa para a goleada.

Outros destaques

Geovany Quenda

Não há como não elogiar a exibição do jovem português. Uma máquina de correr, fintar, passar e marcar! Bisou, depois de ter marcado em Tondela, e é sem dúvida uma das peças fulcrais de Rui Borges.

Fotis Ioannidis

Em luta pelo lugar com Luis Suárez, o grego aproveitou a oportunidade e apontou uma assistência e um golo (e que golo!).

Matheus Reis

Assumiu a braçadeira de capitão e fez um jogo bastante sólido. Ao longo dos 90 minutos, o brasileiro foi tentando procurar os colegas nas costas adversárias, conseguindo mesmo estar presente em dois dos golos. Errou no 5-1, ao escorregar e deixar Sandro Lima arrancar em direção à baliza.