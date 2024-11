Declarações de Tiago Teixeira, adjunto de João Pereira, em conferência de imprensa, depois do Sporting-Amarante (6-0):

[Emoções e o primeiro jogo]

«Um ambiente fantástico. Estádio não estava completamente cheio mas sentimos o apoio do público, algo a que não estávamos habituados na Academia. Uma vitória muito competente. Muito compromisso dos jogadores, encarámos o Amarante como se fosse o Arsenal, uma final. Ficámos muito satisfeito pelo compromisso. Fomos competentes no processo ofensivo com algumas dinâmicas diferentes. Já conseguimos ver algumas coisas que pretendíamos implementar. No defensivo não permitimos ocasiões ao adversário.»

[Que dinâmicas são essas que quis impôr]

«Daniel a jogar como dez foi uma das dinâmicas que quisemos introduzir neste jogo. Sabíamos que íamos estar muito tempo no meio-campo adversário, quando uma equipa defende em bloco temos de tentar criar superioridade com jogadores dentro do bloco. Acho que consguimos criar muitas combinações no corredor central. No próximo jogo poderemos ter uma dinâmica diferente.»

[Como está João Pereira]

«Ambiente na equipa técnica está espetacular porque era a estreia que pretendíamos. O João e todos os elementos estão bastante satisfeitos... mas há um longo caminho.»

[Mensagem de Ruben Amorim antes do jogo]

«É sempre bom quando as pessoas nos querem bem. Nós desejamos o melhor do mundo para o Ruben e todos os portugueses que estão no estrangeiro. O João esteve tranquilo. O ambiente ajudou ao compromisso e à seriedade. Conseguimos concretizar as oportunidades de início. Temos um grupo fantástico e queremos continuar a evoluir.»

[Estreias]

«O Henrique Arreiol e o João Simões tinham estado connosco na equipa B. Têm muito mérito em estar aqui. Têm que corresponder na equipa, todo o percurso depende mais deles do que de nós.»