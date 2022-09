Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Estoril, elogiou a evolução de Trincão, mas diz que ele ainda tem muito para crescer.

«O Trincão é um grande talento. Sempre foi, marcou muitos golos na formação. Está a faltar-lhe isso para ter mais confiança. Mas vai aos poucos. Não está nem perto do potencial que tem. Falta-lhe agressividade a ir para a baliza. O Pote tem, o Pablo[Sarabia] tinha imensa, era louco por golos e assistências e isso faz muita diferença. E mesmo o Marcus precisa de ganhar ainda mais fome pelos golos, porque estava mais habituado a jogar mais perto da linha a desequilibrar e a servir. É isso que eles têm de fazer, mas vem com o tempo. O Trincão está a crescer a olhos vistos e cada vez mais em jogo.»

[sobre a titularidade de St. Juste com golo]

«É para repetir, em alguns momentos. Temos de fazer a gestão dele, sobretudo física, porque teve uma época complicada no ano passado. Hoje, teve um rendimento muito bom, com velocidade, mas nota- se que é o primeiro jogo. Esteve sempre muito concentrado, bom com bola. É um jogador muito importante para nós, investimos muito nele e tem um grande futuro pela frente».

[Adán está a 100 por cento?]

«Sim. Só metemos os jogadores quando estão a 100 por cento. Alguns jogadores passam por este momento, e agora é a vez do Adán.»