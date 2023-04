A contratação de Ousmane Diomande, que fez a primeira metade da época no Mafra, da II Liga, gerou algumas dúvidas entre uma franja de adeptos do Sporting, que questionou o montante de 8 milhões de euros pago por um jogador sem experiência ao mais alto nível.

Certo é que o defesa-central da Costa do Marfim afirmou-se rapidamente nos leões, tendo somado boas exibições como diante do Arsenal em Londres e, antes, no Dragão frente ao FC Porto.

«Quem o descobriu foi o scouting. Mostrou o jogador e ao ver os pormenores ficou muito claro: custasse ele na 2.ª divisão 2 milhões, 500 mil euros, ou termos de ir aos 8 milhões, foi muito claro aqui dentro que era aquele jogador que queríamos, principalmente com 19 anos. E provámos isso, porque fizemo-lo com convicção. Sabíamos que íamos sofrer um bocadinho, porque somos um clube com dificuldades financeiras que apostou num jogador que nunca jogou na primeira divisão», disse o treinador dos leões em conferência de imprensa.

Para Amorim, a questão do valor pago pelo jovem futebolista está já ultrapassada. E isso deve-se à qualidade e personalidade de Diomande. «Para nós era muito claro. Todas as características, a forma de tocar na bola, pé esquerdo, pé direito, velocidade, foi jogar ao Dragão e parecia que estava a jogar no recreio. Tudo isso foi muito claro para nós. Sabíamos o que tínhamos ali. Volto a dizer: falhou muitos passes com o Santa Clara. Tem muita qualidade e muito a melhorar também. Para nós, foi muito claro e tivemos a sorte de corresponder ao que imaginávamos», apontou.

O treinador do Sporting abordou ainda o rendimento crescente de alguns jogadores do meio-campo para a frente e, em particular, de um deles. Diria que é um crescimento normal dos jovens que acredito que para o ano vão e estar muito melhores. Principalmente o Trincão: olho para ele e sinto que se ele desbloquear vai ser imparável», concluiu.