Ruben Amorim voltou a elogiar Chermiti neste sábado, na antevisão ao jogo do Sporting com o Arouca e após a exibição do avançado frente à Juventus.

«O Chermiti vai fazer o caminho dele. Jogou contra jogadores de seleção e safou-se bem. Segurou muitas bolas. Do outro lado o Milik e o Vlahovic também tiveram dificuldades com os nossos defesas», começou por dizer.

O treinador do Sporting foi questionado se o jogador pode ser o próximo a representar um encaixe financeiro relevante para os leões, mas desvalorizou essa possibilidade.

«O que queremos do Chemiti não são os milhões, mas sim os golos pelo Sporting para nos levar para um patamar diferente».

Amorim falou ainda sobre Rodrigo Ribeiro, que parece ter perdido espaço nas opções após o aparecimento de Chermiti e justificou com rendimento.

«O Rodrigo Ribeiro é sempre opção para a equipa principal, tal como Afonso Moreira e outros jovens. Depois depende do rendimento deles todas as semanas. Eu vejo todos os jogos deles, sei o que eles correm e alta intensidade que têm. Todos têm a porta aberta, mas têm de demonstrar rendimento alto na equipa B», defende, garantindo ter plena confiança no avançado de 17 anos.

«Acreditamos muito no Rodrigo. Se calhar acredito mais nele do que ele próprio. Tem tudo a ver com o rendimento e acho que somos bastante justos nessa avaliação», sublinha.