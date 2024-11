Ruben Amorim deixa neste domingo o Sporting ao fim de mais de quatro anos e meio e cinco títulos, entre os quais dois campeonatos nacionais, sendo que um deles pôs termo ao maior período da história dos leões sem o escudo de campeão.

O técnico dos leões deixa para quem lhe sucede um legado pesado. Amorim reconheceu que terá um lugar especial na história do clube de Alvalade, mas frisou que ele teve a sorte que outros não tiveram e lembrou os casos de José Peseiro e até de Jorge Jesus.

«Obviamente que fizemos coisas que não se viam há muito tempo, com os recordes e os títulos. Mas dizer se sou o melhor ou o pior… os contextos contam muito e, no futebol, às vezes a bola bate no poste, vai para fora e muda a vida das pessoas», introduziu.

«Se o mister Peseiro tivesse ganho o campeonato e a Liga Europa [2004/05], algum de nós poderia ser melhor do que ele? Não. Simplesmente ele perdeu uma final aqui e o Luisão marcou um golo de cabeça ao Ricardo. E dois momentos na vida de uma pessoa mudam completamente a forma como vão ver a história do Sporting e do Mister Peseiro. Sempre disse que a sorte é muito importante e eu tive a sorte que outros não tiveram», disse.

E reforçou, lembrando a época 2015/16, em que os leões perderam o título para o Benfica de Rui Vitória depois de terem liderado o campeonato durante a maior parte do tempo: «O mister Jesus também esteve para ganhar o campeonato - e toda a gente viu que naquele ano talvez tivesse sido a melhor equipa - mas o facto de não ganhar muda completamente a história do seu reinado. Eu diria que nós pertencemos a uma fase do Sporting em que se ganhou: ganhou-se títulos e começou-se a ganhar também na Europa. E isso marca muito as pessoas. E os recordes todos que batemos também ajudam a deixar lá o nosso nome. Somos das melhores equipas técnicas da história porque ganhámos e o futebol é muito de resultados», rematou.