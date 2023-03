O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, após eliminar o Arsenal:

«Vejo com muita maturidade por parte dos jogadores. Começámos a perder nos dois jogos da eliminatória e conseguimos sempre dar a volta. Tivemos a capacidade física e técnica e tática de acompanhar uma equipa que joga com um ritmo diferente da nossa Liga. Sabíamos que tínhamos de estar em dois dias muito bons e estiveram. Mais do que o resultado, é a forma como jogámos. Isso foi o mais importante para seguirmos em frente. Da mesma maneira que não queria que os meus jogadores pensassem que era um jogo especial, passámos só uma fase e não estamos tão bem no campeonato. Temos de utilizar todos estes sentimentos aqui e usar no que temos para jogar.

Não fiz substituições na segunda parte porque a equipa estava tão bem que não queria mexer. Ninguém me pareceu cansado, toda a gente atacava e defendia, os jogadores estavam muito motivados e não quis mexer na dinâmica. Todos os jogadores que podem atingir o nível dos jogadores do Arsenal. Se tiverem cabeça e apostarmos neles, têm nível para atingir este patamar. É o nosso projeto, fico muito feliz de os ver jogar. A forma como o Dário recuperou após aquele mau passe revela muito carácter por parte de um miúdo que fez agora 18 anos.»