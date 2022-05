O Sporting terminou neste sábado a época e, apesar de na véspera o treinador Ruben Amorim ter dado «nota zero» por uma época em que o clube não foi campeão, o apoio dos adeptos no último jogo mostrou algo diferente. Terá sido falta de exigência, ou reconhecimento pelo trabalho bem feito?

«Os adeptos têm exigência máxima, mas também compreendem que temos momentos muito difíceis e mesmo nesses, eles apoiaram-nos. Ninguém está satisfeito por perder 5-1 com o Ajax ou 5-0 com o Manchester City. Eles apoiarem, não revela falta de exigência, mas sim inteligência. Eles sabem que não vai ajudar se estiverem contra a equipa. Devem assobiar quando estão descontentes, mas em certos momentos, não há nada que ajude mais do que o apoio dos adeptos.

Ninguém está contente. Porque não ganhámos o campeonato, mas os adeptos veem que a equipa dá tudo. Há três clubes que lutam para ser campeões. Todos têm a obrigação de lutar por esse título, mas só há um lugar. Há duas que vão ficar pelo caminho. E os adeptos não esquecem o passado recente, de quando o clube não estava na luta. Agora estamos na luta, queremos ganhar e no fim eles apoiaram a equipa que deu tudo e não conseguiu.

[Pepe disse que foi o título mais saboroso no FC Porto por ter tido Benfica e Sporting na luta]

«O Sporting tem historial de lutar por títulos. Mas houve momentos marcantes na história do Sporting que dificultaram muito a vida ao clube. Perderam-se muitos anos, mas isto é o normal na história do Sporting: de lutar por títulos. Quando cheguei, acho que foi o ano em que o Sporting teve mais derrotas e agora estamos a lutar por campeonatos, a ir a finais, a ir à Champions e passar aos oitavos. Estamos a levar o Sporting ao lugar que lhe pertence.»