Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a derrota dos leões na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, apontou os objetivos que o clube ainda tem.

«No Sporting, temos de ganhar todos os jogos, esse é sempre o objetivo. Há épocas mais complicadas. Mas é importante não nos distrairmos com guerras contra nós próprios, principalmente, quando as coisas já estão complicadas.

«Os objetivos não estão todos perdidos porque temos pontos a recuperar no campeonato, e temos ainda a Liga Europa. Podem dizer que são objetivos quase impossíveis, mas estaremos cá para lutar. Quarta-feira cá estaremos para preparar o jogo do campeonato. Para o adepto não vale muito falar no jogo a jogo, mas o meu trabalho é olhar a longo prazo.»