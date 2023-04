O Sporting perdeu nesta quinta-feira o último título com o qual ainda podia sonhar de forma realista nesta temporada, ao ser eliminado nos quartos de final da Liga Europa pela Juventus, e Ruben Amorim foi questionado se ponderava abandonar os leões uma vez que o clube não vai conseguir cumprir nenhum dos objetivos.

«Só farei essa avaliação no fim, mas é difícil lidar com o facto de não atingirmos os objetivos. Agora, sei a responsabilidade que tenho e os mínimos. Eu nunca pensei viver isto no Sporting, e os adeptos nunca pensaram vivê-lo comigo. E eu e os adeptos temos de ter uma noção, a pensar no futuro, sobre a margem que temos e o que é melhor. Faremos essa avaliação no fim.»