Entre jogadores castigados e lesionados, o Sporting vai defrontar neste sábado o Marítimo, pelo menos, sem três dos habituais.

Sarabia e Palhinha cumprem castigo, enquanto Pedro Gonçalves se ressentiu de uma lesão na coxa e deve estar fora nos próximos jogos.

Ainda assim, Ruben Amorim, treinador dos leões, desvaloriza as ausências e olha para o que a equipa pode ganhar com elas.

«Não temos esses jogadores, mas temos outros e é bom porque podem dar outras nuances à equipa. E os outros treinadores não têm tanto as nossas referências», começou por dizer.

«Além disso, podemos jogar com a fome dos jogadores que não jogam tanto e que sabem que podem ganhar o lugar a qualquer momento. E nós vamos jogar com todas essas armas», admitiu.

Uma das nuances novas que Amorim pode dar à equipa prende-se com a entrada do inglês Marcus Edwards, que o treinador garante já estar pronto para entrar no onze.

«O Edwards é mais uma opção e pode ser titular. Está mais adaptado à equipa e é mais uma opção para entrar no onze», disse.

Com o Clássico diante do FC Porto, das meias-finais da Taça, agendado para o meio da próxima semana, Amorim recusa-se a falar em poupanças diante do Marítimo… além das que terá de fazer obrigatoriamente.

«O próximo jogo é sempre o mais importante. Além disso, o Pablo [Saraia] está a ser poupado porque somos obrigados e o Palhinha também. Vamos entrar da mesma maneira e depois teremos tempo para preparar o FC Porto», enaltece.