Ruben Amorim não espera um jogo fácil frente ao Belenenses, nesta quarta-feira, e recordou as dificuldades sentidas pelos leões no jogo da primeira volta, quando venceu por 2-1, mas sofreu até ao fim.

«No Jamor foi um dia em que o Belenenses esteve melhor do que nós, o Petit preparou melhor o jogo, como disse na altura. Mas agora estamos mais preparados para defrontar uma equipa que joga num sistema semelhante ao nosso. Vamos tentar ter mais intensidade do que tivemos nesse jogo no Jamor», começou por dizer.

«Temos de ter em atenção ao que aconteceu no Jamor. O Belenenses não jogou com bloco baixo, tentou controlar a primeira fase de construção e não arriscou tanto como se calhar contra outros adversários. Vamos apresentar a melhor equipa para ganhar a um adversário que sofre muito poucos golos, também não marca muitos. Mas temos de ter cuidado», alerta.

O Sporting pode ultrapassar a barreira dos 70 pontos no campeonato, mas Amorim assegura que isso não pesa na equipa.

«Não faz diferença ultrapassar os sessenta ou os oitenta pontos. Queremos é somar mais uma vitória», reforçou, lembrando as dificuldades que a equipa tem sentido nas últimas jornadas.

«Cada vez fica mais difícil porque estamos no fim e todas as equipas precisam de pontos. Queremos ganhar o próximo jogo e não nos preocupamos com os outros», concluiu.