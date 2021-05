Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa depois de se ter sagrado campeão nacional, assumiu que mais importante do que acabar o campeonato invicto, será premiar os jogadores que trabalharam com a equipa principal e ainda não somaram minutos na Liga.

«Obviamente que [acabar o campeonato sem perder] é um objetivo porque entramos sempre para vencer. Mas assim também é possível alguns jogadores que têm jogado menos poderem jogar mais. Temos tempo para estrear o André Paulo, o nosso terceiro guarda-redes, e isso vai acontecer de certeza, o que me deixa feliz. É muito mais importante que eles sejam todos campeões, do que bater recordes.»