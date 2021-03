Dário Essugo tornou-se neste sábado no jogador mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal. O médio que completou 16 anos há menos de uma semana foi lançado por Amorim no jogo com o V. Guimarães e o técnico elogiou-o no final da partida.

«O Dário é um miúdo com muito talento e humildade. Trabalhou bem e esta é também uma mensagem para os jovens jogadores. Aqueles miúdos que tiverem dúvidas sobre qual o clube escolher, veem que aqui têm a porta aberta. A idade não interessa.

O Dário foi chamado a um treino, respondeu bem, trabalhou muito bem nas duas semanas que treinou connosco. Hoje precisávamos de um médio e era ele que estava no banco.»

[mostra que a formação é o caminho do projeto de Amorim no Sporting?]

«Este projeto não é meu. Eu sou uma pequena peça. Desde o início foi-me dito o que o Sporting queria fazer. Não começou agora. Nós temos de ir pela formação, vamos sofrer muito e vamos ter de sofrer com estes jogadores. Mesmo nas competições europeias, se tudo correr bem. Este foi um dia bom, mas haverá dias em que nos vão faltar coisas e não vai correr tudo tão bem como hoje.»