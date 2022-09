Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril.

«Fomos consistentes, mesmo na segunda parte, baixando um pouco as linhas. Tivemos várias ocasiões em que podíamos ter decidido melhor, contra uma equipa que tinha mais três pontos do que nós, mas que só nos criou oportunidades que nós demos. Eles não aproveitaram as duas oportunidades que tiveram, nós só aproveitámos duas das 10 que tivemos. A entrada na segunda parte foi diferente da do jogo com o Desp. Chaves. As duas derrotas fizeram-se sentir n segunda parte e os meus jogadores quiseram segurar a vantagem, enquanto no outro jogo não conseguimos reagir à desvantagem.

O Estoril teve poucas oportunidades e nós é que lhas demos. A equipa está a crescer. Gostei mais da primeira parte com o Desp. Chaves, mas o futebol tem destas coisas. Entramos sempre com muita agressividade, desta vez conseguimos que a bola entrasse.»