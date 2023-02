O Sporting voltou a golear o Sp. Braga por 5-0 e espera que esse triunfo leve a equipa para um caminho de regularidade, mas defende que é «nos jogos pequenos» que os leões ainda falham.

«Estamos sempre a levantar, mas depois caímos outra vez. A mim importa-me que jogamos melhor, neste momento temos mais dois pontos do que na primeira volta, porque tínhamos empatado em Braga, mas temos de ir a Vila do Conde ganhar o próximo jogo.

Os clubes grandes têm de ganhar grandes jogos, mas mais importante é ter a responsabilidade clara de ganhar todas as semanas. Isso é que é difícil e temos alguns que não estão habituados a isso. Essa é uma característica das equipas grandes. Traz grande responsabilidade de ganhar a toda a hora. Quando são jogos do nosso campeonato, temos mesmo de ganhar e essa é uma característica difícil de ganhar. Ao contrário do que muitos pensam, é nos jogos ditos mais pequenos, quando temos a responsabilidade total de ganhar que é mais difícil. Porque isso cria um peso muito grande nos jogadores.»

[sobre a menor pressão do Sp. Braga]

«O trabalho que o Artur Jorge está a fazer é excelente, porque o Sp. Braga não tinha obrigação de estar naquele lugar. Ainda estão à nossa frente cinco pontos, e isso mostra o grande trabalho. Mas não foi pela pressão que este resultado aconteceu. Foi o desenrolar do jogo e a forma como o matámos.»