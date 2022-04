Ruben Amorim e a restante equipa técnica cumpriram no sábado o 100.º jogo no comando do Sporting e receberam do clube uma prenda.

Cada elemento da equipa técnica foi presenteado com uma camisola do clube personalizada, com o número 100 nas costas.

Já antes, o clube tinha mostrado um vídeo com os melhores momentos de Amorim como treinador do clube ao longo destes 100 jogos.