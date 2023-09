Iván Fresneda chegou perto do fecho do mercado para reforçar a lateral direita do Sporting que, desde a saída de Pedro Porro para o Tottenham, perdeu influência no jogo da equipa de Amorim, sobretudo no que diz respeito à manobra ofensiva.

Neste sábado, na antevisão ao jogo com o Moreirense, e depois de ter estado duas semanas a trabalhar com o jovem espanhol durante a pausa para as seleções, o treinador do Sporting diz que os dois espanhóis são parecidos… na nacionalidade. E pouco mais.

«O Iván tem algumas parecenças com o Porro: é espanhol e têm os dois muito andamento», reagiu a sorrir, antes de fazer uma análise mais detalhada.

«O Ivan, apesar de ter 18 anos, em termos de conhecimento do jogo, é muito mais maduro do que o Porro era quando chegou. Não tem a capacidade ofensiva, nem nunca terá, pelas características que o Porro tinha», começou por dizer.

«Mas o Ivan é melhor defensivamente e no um para um. Também é mais robusto fisicamente para jogar mais vezes seguido. Sinto que são muito diferentes, apesar de serem ambos espanhóis», resumiu.

Outra comparação feita pelo técnico foi entre Ugarte, que saiu para o Paris Saint-Germain e Hjulmand, a quem Amorim admite que a equipa vai ter de se adaptar ainda.

«São características diferentes. A capacidade que o Ugarte tinha de ir buscar jogadores a toda a parte do campo, isso o Morten não tem. Mas tem melhor leitura de jogo e de posicionamento, que faz com que não precise de correr tanto. Como são características diferentes, a equipa tem de se adaptar a essa mudança, mas ele também tem ainda de se habituar à nossa pressão alta porque vem de uma equipa na qual ficava muito mais na expectativa», detalhou.