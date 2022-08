Ruben Amorim voltou a falar nesta sexta-feira sobre a importância da saída de Matheus Nunes no plano que tinha sido traçado pelo treinador para o Sporting esta época.

«Só saiu um jogador, mas todo o planeamento foi feito à volta da ideia de manter a base. Eu sempre falei disso. O Vinagre saiu e não fomos buscar um lateral-esquerdo, e agora temos dois jogadores que não são laterais de raiz. Um mais ofensivo e outro mais defensivo», começou por lembrar.

O técnico admite por isso, que apesar de não ter tido culpa pela saída do médio internacional português para o Wolverhampton, também ele falhou no planeamento devido a essa saída.

«Jogadores como o Tabata, saíram para mantermos o Matheus, Ugarte, Pote… Tudo isso foi pensado. Mas aconteceu o Matheus sair. Nós já íamos arriscar muito só com o Matheus, mas havia uma razão e por isso é que foi feito. Saindo o Matheus, ficámos ainda mais curtos. Eu como treinador, falhei no planeamento. Por isso, neste final de mercado temos de ter a certeza para onde vamos», acrescentou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desp. Chaves.

Amorim defende que não se pode mudar tudo agora em tão pouco tempo, mas admite que terá de haver mudanças e que poderão chegar jogadores que estavam referenciados para o futuro.

«Não podemos é pensar agora que temos de salvar tudo do planeamento que fizemos para um ano. Não vamos mudar tudo agora. Havia jogadores referenciados que tínhamos para acompanhar para o projeto mais à frente, se calhar podem chegar mais cedo. Mas não vamos correr atrás do prejuízo e fazer grandes investimentos. Isso não vai acontecer... que eu saiba [risos].»

O treinador foi questionado se imaginava que a equipa estava num nível mais adiantado do que se mostra nesta altura e assumiu que talvez tenha de recuar um pouco no provesso.

«Talvez tenhamos de dar dois passos atrás para ganhar outra consistência, voltar a fazer o que fizemos na primeira época. Mas volto a dizer que é mais difícil para os miúdos entrar na equipa porque atingimos um patamar de treino que não se notava tanto na primeira época. E temos de aumentar a qualidade e exigência no treino, mas temos de lhes dar tempo para crescer», declarou.

«Nuno Mendes não há muitos, Matheus Nunes não há muitos. o Matheus Nunes tem 23 anos e o Mateus Fernandes tem 18. No ano passado jogou nos sub-23, mas há dois estava nos juvenis. O Sporting não está num patamar que permita segurar jogadores, mas está nesse caminho. Haverá um dia em que vamos conseguir segurar a base», sublinha ainda.