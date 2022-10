Ruben Amorim tem sido sucessivamente apontado a vários clubes das chamadas «big-5», mas garante que isso não afeta os atletas, confrontados tantas vezes com a possibilidade de perderem o treinador.

«Falar-se do futuro do treinador não afeta os jogadores. Primeiro porque eles não ligam a isso. Depois, porque sou muito sincero com eles e eles sabem com o que podem contar», declarou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca.

«Nós estamos a falar de eu poder ir embora, estamos a falar de maus resultados e o treinador pode estar em risco. E mesmo sendo jovens, os jogadores já vivem este negócio e sabem que hoje está um treinador e amanhã pode estar outro», disse ainda, sublinhando que, mais do que tudo, existe muita sinceridade na relação.

«Principalmente, eu sou muito sincero com eles, o que lhes dá alguma tranquilidade. E nunca alimentei isso. E não alimentando, são coisas que se ouvem lá fora. Mas não mexe com eles porque eu falo todos os dias com os meus jogadores», finalizou.