Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada dos leões ao Farense, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

«Esperava esta atitude, esperava o número de oportunidades, mas nunca pensamos ganhar por 6-0, muito menos contra o segundo da II Liga, que está a fazer um grande campeonato. Não sofremos golos, também foi bom e agora pensar no próximo jogo.»

[apostou em Essugo a titular e em Mateus Fernandes]

«O Dario ficou limitado pelo cartão amarelo muito cedo. Já no ano passado aconteceu o mesmo com o Arouca. Isso tem impacto muito grande num jogador que tem de parar as transições a toda a hora. Mas fez um excelente jogo, cada vez está mais adulto e mais forte. Está no bom caminho. O Mateus fez o melhor jogo, muito solto e agarrou para marcar o penálti. E realçar a atitude do Jovane: as pessoas não imaginam o quanto ele precisa de um golo e foi difícil para mim perguntar-lhe. E não fui eu que lhe disse, foi mesmo ele que quis dar o penálti ao Mateus.»

[primeiro jogo após a renovação]

«Acima de tudo, temos de ter uma ideia e um caminho, se depois temos êxito, depende muito do que é o futebol e da sorte. Eu gosto de estar cá, mas luto pela vida todos os dias, independentemente de ter um contrato de mais três anos. Os resultados é que vão ditar o futuro.»