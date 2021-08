Nuno Mendes já recuperou totalmente da lesão que o afastou das primeiras jornadas da Liga e foi convocado por Ruben Amorim para o jogo do Sporting com o Belenenses.

A confirmação foi feita pelo técnico que não revelou, porém, se o internacional português regressa diretamente ao onze, relegando para o banco Ruben Vinagre.

«O Nuno já é opção, foi convocado, mas depois logo se vê quem será o escolhido. O que importa é que temos dois bons jogadores para a posição. Irá entrar aquele que sentirmos ser a melhor opção para este jogo.»

«Dá para todos, jogar depende mais dos jogadores do que do treinador»

O regresso do internacional português significa que pela primeira Ruben Amorim vai ter todos os jogadores à disposição pela primeira vez esta época, o que o treinador assume ser bastante positivo.

«Ter o plantel todo à disposição aumenta logo a intensidade e qualidade dos treinos e isso faz aumentar a qualidade do jogo. A competição entre os jogadores é muito saudável, mas é palpável, o que é um fator muito importante para sermos mais fortes», defende.

Já sobre o encontro com o Belenenses, Ruben Amorim recorda as dificuldades que a equipa de Petit colocou aos leões na época passada para defender que o jogo será muito exigente.

«Conhecemos bem o Belenenses e eles a nós. No ano passado jogávamos no mesmo sistema, mas este ano eles mudaram um pouco e jogam mais num 3-5-2. Tem um avançado muito forte no espaço e alto, com técnica, que é o Ndour. O Cassierra é muito forte entre linhas, o Afonso Sousa está a jogar mais como terceiro médio e é o melhor a jogar entrelinhas, mas temos de nos focar na nossa equipa», começou por dizer.

«Sabemos que o Belenenses sempre nos causou muitos problemas. Ganhámos o jogo no Jamor injustamente porque o Belenenses foi melhor do que nós. Em Alvalade foi completamente diferente: apesar do 2-2 nós fomos claramente superiores e é isso que queremos voltar a fazer», acrescentou.

[artigo atualizado]