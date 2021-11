O relvado de Alvalade não está nas melhores condições e nesta quinta-feira isso foi evidente na partida do Sporting com o Varzim, da Taça de Portugal, que os leões venceram por 2-1, mas no qual a equipa de Amorim pode ter perdido Jovane por lesão.

«Obviamente que o estado do relvado preocupa, mas as pessoas responsáveis fazem o melhor que podem. Já o trocámos, estamos a trabalhar para o melhorar e temos de fazer tudo o que pudermos. Lembro-me de lances em que a bola saltou em momentos decisivos e há o caso do Jovane… Se calhar teve impacto na lesão do Jovane, como pode ter de um adversário. Temos de tentar resolver a situação, mas sabemos que os responsáveis estão a fazer o melhor que podem.»

[lesão pode ser grave?]

«Para saber a situação do Jovane ainda temos de esperar. Espero que não seja nada, mas ele estava abatido, como e normal.»