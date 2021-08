Para Ruben Amorim, as poucas opções para a frente de ataque do Sporting não são uma preocupação e a prova disso é que o jovem Pedro Marques foi cedido por empréstimo ao Famalicão.

«Estamos muito confortáveis com a situação do nosso ataque. A nossa decisão de emprestar o Pedro Marques aconteceu também por isso. O Paulinho luta pelo lugar com o TT [Tiago Tomás]. O Pote e Jovane também já passaram por lá. E não nos esquecemos que o melhor jogador de cabeça é o Coates, podemos metê-lo na frente para momentos de emergência», começou por dizer.

«Essa é a ideia que temos, o Coates pode ajudar se precisarmos e não me interessa se é central ou não. Por isso, o Paulinho e o TT são suficientes, sabendo que temos vários outros jogadores que podem passar lá», acrescentou.