As lesões e casos de covid no plantel do Sportimg nas últimas semanas têm ‘obrigado’ Ruben Amorim a lançar alguns jogadores mais cedo do que o técnico esperava.

Nesse sentido, o treinador foi questionado na conferência de antevisão ao jogo com o Gil Vicente sobre quis os jogadores que mais o têm surpreendido. Sem querer dizer nomes… Amorim lá atirou o de Ugarte como uma boa surpresa.

«Não gosto a falar em nomes, mesmo falando. Todos têm tido um crescimento muito grande e os jogadores às vezes dão dois passos à frente e um atrás. O Ugarte surpreendeu muito porque mesmo na semana em que estávamos na dúvida se jogava ele ou do Dani, ele jogou muito bem e surpreendeu muita gente, incluindo o treinador [risos]. E estou a ser muito sincero», começou por dizer.

«O Ugarte, como teve umas semanas de muito trabalho, cresceu muito rápido. Porque ele tem 20 anos, mas foi um jogador que me surpreendeu muito nas últimas semanas. E foi bom porque o Palhinha se calhar estava muito confortável e agora já não está. Daí a recuperação rápida dele nos últimos dias [risos]. E é bom porque faz a equipa crescer», continuou.

Amorim falou ainda nos nomes de Nazinho e de Marsá, lamentando algo que acredita está a impedi-los de se destacarem mais ainda.

«O Nazinho apresentou-se muito bem. Os jogadores mais novos este ano têm um problema que não tínhamos no ano passado: a falta de treino connosco. Porque não temos tido tanto treino e é mais difícil para eles apanharem», lamentou, dando o exemplo do defesa espanhol ex-Bacelona.

«Temos o Marsá que é central e eu tenho mais dificuldade em coloca-lo a jogar, não pela qualidade dele, mas pela questão do treino. Porque a tal ‘linha’, a forma como os centrais sobem para a bola e bloqueiam o jogo do adversário, parando no momento certo… Os outros estão muito habituados e o Marsá tem dificuldade porque não tem tanto treino», explicou.