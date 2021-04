Ruben Amorim, treinador do Sporting, comentou nesta terça-feira o facto de o Sporting ter marcado apenas um golo em cada um dos últimos cinco jogos, o que resultou em três vitórias e um empate.

Na antevisão ao jogo com o Belenenses, o técnico garantiu não estar preocupado, uma vez que considera essa escassez «enganadora», tendo em conta que vê a equipa a criar mais oportunidades do que noutras fases da época.

«São fases do campeonato. Criamos muitas oportunidades, se calhar até mais do que em outras fases, mas não estamos a conseguir marcar o segundo golo e depois sofremos no fim. Lembro-me de alguns jogos em que os dois primeiros remates davam golos e depois conseguimos gerir bem o jogo, e agora estamos a ter mais dificuldades, porque temos falhado muitos golos. Por isso, acho que a escassez de golos tem sido algo enganadoras», começou por dizer.

Ainda assim, o técnico reconhece mérito às equipas e treinadores adversários e à preparação que fazem para os jogos... mas não deixa de assinar desde já um 1-0 para a partida com o Belenenses.

«Com o Belenenses vamos tentar fazer mais golos, mas se for 1-0, lá terá de ser porque o objetivo é ganhar», afirmou, sorridente.