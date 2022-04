Ruben Amorim cumpriu no sábado, em Tondela, o centésimo jogo no comando técnico do Sporting.

O jovem treinador que devolveu o clube de Alvalade ao título de campeão nacional e que já soma quatro troféus pelos leões, chegou à centena de jogos e o clube assinalou o feito num vídeo que reúne alguns dos melhores momentos de Amorim com o símbolo do Sporting ao peito.

Uma compilação dos momentos de festa, as frases marcantes e a união com jogadores.