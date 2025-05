Tal como o Maisfutebol tinha dado conta, Ana Borges está de saída do Sporting ao fim de nove temporadas. O Sporting oficializou a despedida através das redes sociais nesta sexta-feira.

No vídeo, são usadas palavras de Ana Borges: «Eu nasci mesmo do Sporting, ninguém me teve de dizer 'tens de ser do Sporting'. Desde pequenina que, por mim, disse que era sportinguista».

Depois, é recordado o palmarés e Ana Borges durante a sua carreira no clube. Dois campeonatos, três Supertaças e três Taça de Portugal. Antes do Sporting, jogou no Chelsea, Prainsa Zaragoza e Fundação Laura Santos.

Aos 34 anos, Ana Borges soma 183 internacionalizações por Portugal e 11 golos.