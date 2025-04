Os quatro golos de Viktor Gyökeres na goleada do Sporting ao Boavista por 5-0 permitiram ao avançado sueco elevar para 38 o número de golos apontados nesta Liga e saltar para a liderança da corrida à Bota de Ouro da UEFA.

Os números do sueco em 2024/25 são esmagadores a todos os níveis. Tem, por exemplo, entre golos e assistências, participação em 45 dos 83 golos remates certeiros dos leões no campeonato, o que lhe confere uma percentagem de 54 por cento.

Um dado estatístico suficiente para deixar o leitor de queixo caído, mas há mais números que provam que o fenómeno sueco senta-se na mesma mesa dos maiores goleadores da história do futebol português.

Nesta temporada, só cinco adversários do Sporting marcaram mais golos do que Gyökeres no campeonato. Sim: o avançado dos leões tem mais golos do que 11 equipas inteiras e os mesmo do Estoril, que entra em campo nesta segunda-feira. Perde apenas para Benfica (80), FC Porto (57), Sp. Braga (52), V. Guimarães (44) e Famalicão, que tem mais dois do que o artilheiro do Sporting.

Nos últimos 20 anos, só um avançado se aproximou deste registo na Liga, ainda que com números mais modestos. Bas Dost, ex-jogador do Sporting, que em 2016/17 faturou 34 vezes: oito equipas marcaram mais do que o neerlandês.

Recuando mais no tempo, nem Mário Jardel, o último Bota de Ouro saído da Liga portuguesa com 42 golos pelo Sporting em 2001/02, deixou para trás tantas equipas: nessa temporada, também oito equipas fizeram mais golos do que o ex-avançado brasileiro.

Manuel Fernandes (30 golos em 1985/86, só superado por seis das 15 equipas) aproxima-se de Viktor Gyökeres, mas é preciso viajar até à época da primeira de duas Botas de Ouro europeias de Fernando Gomes para encontrar um registo superior. Em 1982/83, o então avançado do FC Porto fechou o campeonato (a 30 jornadas) com 36 remates certeiros. Acima dele só quatro dos 15 rivais dos azuis e brancos: Benfica, Sporting, Rio Ave e Sp. Braga.

O melhor registo em 90 anos de campeonatos nacionais está na posse do recordista de golos numa edição da prova: Héctor Yazalde, que em 1973/74 assinou 46 golos e reclamou também a Bota de Ouro europeia. Num campeonato igualmente a 30 jogos (com 16 equipas), só três adversários marcaram mais do que o goleador argentino do Sporting: Benfica, V. Setúbal e Belenenses.

Se a época tivesse terminado neste domingo à noite, Gyökeres só ficaria atrás, nesta análise, de três grandes nomes do futebol português: dos já referidos Yazalde e Gomes e também de Eusébio, que em 1967/68 (temporada da primeira de duas Botas de Ouro conquistadas na carreira) assinou 42 golos no campeonato, embora a lenda do Benfica tenha alegado que lhe «roubaram» um. Havia 14 equipas, 26 jornadas, e só quatro adversários - FC Porto, Sporting, Académica e V. Setúbal (43) - superaram o registo da lenda do Benfica.