Com a derrota em Alvalade diante do Benfica, o Sporting encerrou os duelos no campeonato frente às restantes equipas que compõem o top-4 sem qualquer triunfo.

Contas feitas, a equipa de Rui Borges somou quatro empates e duas derrotas que se traduziram em apenas quatro pontos em 18 possíveis.

As duas derrotas dos bicampeões nacionais aconteceram ambas em Alvalade e pelo mesmo resultado: 1-2 com o FC Porto e, agora, com o Benfica.

Ao todo, o Sporting deixou, até agora, pelo caminho 16 pontos no campeonato: 14 diante de FC Porto, Benfica e Sp. Braga. O outro jogo que não terminou com triunfo leonino foi em Barcelos com o Gil Vicente.

Resultados do Sporting contra as equipas do top-4 na Liga 2025/26:

Sporting-FC Porto, 1-2

Sporting-Sp. Braga, 1-1

Benfica-Sporting, 1-1

FC Porto-Sporting, 1-1

Sp. Braga-Sporting, 2-2

Sporting-Benfica, 1-2