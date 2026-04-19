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Há 23 min
Sporting fecha campeonato sem vitórias contra o atual top-4
Leões somaram quatro empates e duas derrotas em seis jogos
DMA
Leões somaram quatro empates e duas derrotas em seis jogos
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Com a derrota em Alvalade diante do Benfica, o Sporting encerrou os duelos no campeonato frente às restantes equipas que compõem o top-4 sem qualquer triunfo.
Contas feitas, a equipa de Rui Borges somou quatro empates e duas derrotas que se traduziram em apenas quatro pontos em 18 possíveis.
As duas derrotas dos bicampeões nacionais aconteceram ambas em Alvalade e pelo mesmo resultado: 1-2 com o FC Porto e, agora, com o Benfica.
Ao todo, o Sporting deixou, até agora, pelo caminho 16 pontos no campeonato: 14 diante de FC Porto, Benfica e Sp. Braga. O outro jogo que não terminou com triunfo leonino foi em Barcelos com o Gil Vicente.
Resultados do Sporting contra as equipas do top-4 na Liga 2025/26:
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TAGS: Sporting Análise Benfica Liga Rui Borges
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