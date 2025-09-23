«Não jogamos PlayStation. É difícil acertarem sempre. Estaria preocupado se não fossemos capazes de criar. Ainda agora vi que percentagem de criação de golo foi 4,66. Não me lembro de ter acontecido. Em quase todos os jogos ao longo deste início de época, temos uma expetativa de golo muito boa e acima do normal.»

O Sporting só foi capaz de desbloquear o jogo com o Moreirense à entrada no último quarto de hora, quando Luis Suárez, na conversão de um castigo máximo, fez o primeiro de três golos dos leões.

No final do jogo, Rui Borges mostrou-se tranquilo relativamente às dificuldades que a equipa teve para meter a bola no fundo da baliza contrária. Até porque, frisou, preocupante seria se as oportunidades não tivessem surgido.

O treinador do Sporting socorreu-se da estatística dos «golos esperados», que afere o quão perigosa é uma equipa num jogo.

Segundo a plataforma SofaScore, parceira estatística do Maisfutebol, o Sporting atingiu o registo de 4,65 golos esperados na partida desta segunda-feira em Alvalade. Mais, até, do que o número apontado pelo treinador do Sporting.

Este registo é o melhor do Sporting desde o arranque da Liga 2025/26. Acima, inclusive, dos 3,05 da goleada ao Arouca por 6-0 (a mais volumosa do campeonato até ao momento).

Mas é mais do que isso: o número de golos esperados atingido pelos bicampeões nacionais na partida com o Moreirense (na qual fizeram 25 remates) é recorde entre os 53 jogos já realizados até à sexta jornada (falta ainda o Benfica-Rio Ave). Rui Borges não se lembrava porque... ainda não tinha mesmo acontecido.

Ainda de acordo com a SofaScore, o Sporting, equipa com mais golos marcados na Liga até ao momento (18 golos), lidera vários rankings ofensivos na prova: é a equipa com maior média de remates por jogo (21,2 - curiosamente, vinha da partida com menos remates: nove frente ao Famalicão - a que criou mais grandes oportunidades (30), mas também a quem mais perdeu (19).

