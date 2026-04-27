A derrota em Alvalade com o Benfica e o empate com o AVS na Vila das Aves elevou para nove o número de pontos perdidos pelo Sporting na segunda volta da Liga.

Até à entrada da 30.ª jornada, a equipa de Rui Borges era, entre os três grandes, aquela que estava a realizar o percurso mais estável na segunda metade do campeonato: apenas quatro pontos perdidos, consequência de empates com o FC Porto e o Sp. Braga.

Com isto, os leões (sem esquecer o jogo em atraso com o Tondela agendado para esta quarta-feira) tinham recuperado cinco dos sete pontos de desvantagem para o FC Porto na viragem da prova e consolidado o segundo lugar.

«Estamos a fazer um grande campeonato. Se olharmos para o passado, estamos a fazer um grande campeonato em tudo: pontos, golos marcados e golos sofridos. Apenas quem vai em primeiro está a fazer uma primeira volta extraordinária», avisou Rui Borges no princípio da segunda volta, depois de assumir que o Sporting teria, apesar disso, de fazer melhor do que na primeira volta para recuperar da desvantagem considerável para os dragões.

O que já não vai acontecer.

As últimas duas jornadas comprometeram a (assinalável) recuperação que os atuais bicampeões nacionais estavam a conseguir realizar, aproveitando também a maior inconsistência de resultados do FC Porto, que, depois de ter conquistado 49 pontos em 51 possíveis na primeira volta do campeonato, perdeu pontos em quatro jogos na segunda volta.

Chegados aqui, o Sporting perdeu, ainda com quatro jogos pela frente, tantos pontos na segunda metade da Liga como em toda a primeira: nove, os mesmos que os portistas no mesmo período.

Pontos perdidos pelo Sporting na segunda volta:

FC Porto-Sporting, 1-1 (2)

Sp. Braga-Sporting, 2-2 (2)

Sporting-Benfica, 1-2 (3)

AVS-Sporting, 1-1 (2)

TOTAL: 9

A quebra dos leões - que até podem terminar o campeonato com mais pontos (84) do que na temporada do bicampeonato (82) - não só devolveu ao FC Porto a almofada de conforto perdida - como fez com que a equipa orientada por Rui Borges deixasse de depender de si própria para chegar ao segundo lugar: está neste momento a três pontos com a possibilidade de igualar o Benfica em caso de triunfo sobre o Tondela, mas com desvantagem no confronto direto com as águias.

Nesta altura, a equipa de José Mourinho é a que mais pontos somou na segunda volta: 36 em 42 possíveis. Um bom registo, que vale a subida ao segundo lugar, mas que se traduziu numa recuperação de apenas três pontos para o FC Porto, que virou a Liga com dez pontos de avanço para os encarnados.

Pontos somados (e perdidos) na segunda volta:

Benfica: 36 (6)

FC Porto: 33 (9)

Sporting: 30 (9) *menos um jogo realizado