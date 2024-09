Uma vitória nesta sexta-feira à noite sobre o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota permitirá ao Sporting estender o pleno de vitórias neste arranque de Liga.

Caso some o sétimo triunfo em sete jornadas, a equipa de Ruben Amorim deixa para trás o registo alcançado pelos leões em 2017/18, quando, sob o comando de Jorge Jesus, iniciaram o campeonato com seis vitórias e estabeleceram o melhor arranque do clube no século XXI.

Além disso, o Sporting igualará os melhores inícios em termos absolutos desde 2000. Sete foram as sequências a abrir do FC Porto de Sérgio Conceição (2017/18), do Benfica de Jorge Jesus (2021/22) e de Roger Schmidt, que foram todos travados na ronda 8.

Se vencer o Estoril, os homens de Ruben Amorim viram-se para o arranque do século de uma equipa nesta Liga, que fica à distância de novo triunfo na semana a seguir na receção ao Casa Pia.

Por consequência, fica com o melhor registo do clube em mais de 30 anos: em 1990/91, o conjunto verde e branco só foi travado à 12.ª ronda, quando empatou (2-2) em Chaves num jogo em que ao intervalo até vencia por 2-0 com golos de Oceano e de Fernando Gomes. Nessa temporada, excecionalmente a 38 jornadas, o Sporting acabaria na terceira posição. Depois desse jogo em Trás-os-Montes, foram mais as partidas em que os leões empataram ou perderam (14) do que aquelas (13) em que levaram a melhor sobre os adversários.

Esse é também o melhor início de campeonato registado pelo Sporting em 90 anos de campeonatos nacionais. Ainda assim, aquém dos 13 triunfos do FC Porto na longínqua época de 1939/40 e da incrível série recorde de 23 vitórias do Benfica de Jimmy Hagan em 1972/73.