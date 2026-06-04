O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Diogo Branquinho. O ponta de 31 anos prepara-se para a terceira temporada ao serviço dos leões.

Contratado ao FC Porto na temporada 2024/25, Diogo Branquinho mostrou-se fundamental na conquista do tricampeonato de andebol, ao apontar 136 golos em 61 jogos ao serviço do Sporting.

Em entrevista aos meios de comunicação leoninos, o ponta confessou estar «muito feliz e honrado» com a renovação, apontando à vontade de continuar a vencer de leão ao peito.

«Sinto-me muito feliz, honrado, mas com redobrada responsabilidade de continuar a ganhar títulos para este grande clube, continuar a pertencer a esta grande equipa. (..) Temos jogado andebol ao mais alto nível e, agora, é continuar», começou por dizer.

Relativamente ao futuro, Diogo Branquinho sublinha que o foco é melhorar a prestação na Liga dos Campeões de andebol.

«(...) Nós propomo-nos sempre a ganhar internamente todas as competições, mas neste momento já temos sonhos mais altos, de melhorar a nossa participação na EHF Champions League e de conseguir o sonho, que é muito presente, de estar na final-four. Fazer sempre igual ou melhor do que no ano passado», concluiu.