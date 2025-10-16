Foi nos derradeiros segundos que o Sporting carimbou o triunfo na receção aos húngaros do Veszprém, na quinta ronda da fase de grupos da Champions (33-32). Na noite desta quinta-feira, no João Rocha, os comandados de Ricardo Costa até entraram melhor (7-2, 8-3 e 11-7), mas concederam a reviravolta. Em todo o caso, a buzina para a pausa soou quando o marcador estava 18-18.

Na etapa complementar, os visitantes procuraram desfazer o nó (25-22 e 26-23), mas os leões mantiveram a contenda em aberto até final. Nos últimos cinco segundos, e depois de Ricardo Costa pedir um desconto de tempo, Martim Costa encontrou espaço para soltar a euforia no pavilhão do bicampeão nacional.

Desta forma, Sporting e Veszprém são 5.º e 4.º do Grupo A, com seis pontos, igualados com o Nantes (3.º). No calendário europeu dos leões segue-se a visita aos noruegueses do Kolstad, na quarta-feira (17h45).

Antes, os comandados de Ricardo Costa – líderes isolados do campeonato com 21 pontos – visitam o Póvoa (8.º), no domingo (17h).