Na sequência da fantástica vitória na Liga dos Campeões ante os húngaros do Veszprém, o Sporting aplicou uma reviravolta na visita ao Póvoa. Na tarde deste domingo, os bicampeões em título até chegaram ao intervalo a perder (13-12), mas aplicaram uma etapa complementar de 22-5, culminando no 34-18.

Destaque para os oito golos de Francisco Costa. Nos poveiros, Gabriel Sequeira (cinco golos) foi o mais inconformado.

Assim, os leões retomam a liderança isolada da Liga, com 24 pontos – oito vitórias em oito rondas – mais dois do que FC Porto e Benfica. Segue-se a visita aos noruegueses do Kolstad – para a Champions, na quarta-feira (17h45) – e a receção ao Avanca (8.º), no sábado (21h).