O Sporting venceu o Benfica nos “oitavos” da Taça de Portugal, no João Rocha (41-36). Na tarde deste sábado, os leões voltaram a não contar com o lesionado Kiko Costa, mas foram implacáveis, com partes de 21-17 e 20-19.

Recorde o desenrolar deste dérbi.

No quarto capítulo deste duelo na presente temporada – depois de dois triunfos dos leões (Liga e Supertaça) e um das águias, no campeonato – o dérbi na “Prova Rainha” arrancou pleno de intensidade, com o Benfica a edificar vantagem até aos 5-8. Todavia, na resposta, os anfitriões aplicaram um parcial de 7-2, operando a reviravolta (12-10).

Até ao intervalo (21-17), de parada e resposta – e alguns momentos de tensão – Salvador Salvador atingiu os seis golos para o Sporting. Atrás, na baliza, o egípcio Aly agigantou-se. No Benfica, Capdeville esteve em bom plano entre os postes, enquanto Fábio Silva e Izquierdo conseguiram três golos.

No arranque da etapa complementar, o Sporting aproveitou o embalo para atingir a maior vantagem (25-20). E, apesar das respostas das águias, os anfitriões conservaram a vantagem que, por norma, estacionou nos dois golos de diferença.

Nos derradeiros minutos, os comandados de Ricardo Costa resolveram a contenda, retomando a diferença de cinco golos.

Destaque para o guardião Aly e para Salvador Salvador – com dez golos – no Sporting. Entre as águias, Fábio Silva – com oito golos – e Capdeville foram os mais inconformados.

Assim, o Sporting junta-se ao Marítimo nos “quartos” da Taça, aguardando pelo desfecho dos restantes seis encontros. De recordar que o FC Porto visita o São Bernardo, da II Liga, às 18h deste sábado.

Os leões conquistaram a Taça de Portugal em 2022, 2023 e 2024, algo que o Benfica não consegue desde 2018. O Sporting é o máximo detentor da prova (18), seguido pelo ABC (12).

O duelo desta tarde antecedeu novo dérbi na Liga, agendado para a tarde de 29 de março (15h). Novo confronto no pavilhão do Sporting, no arranque da fase apuramento campeão, na qual participam leões, Benfica, FC Porto e Marítimo.

Dragões e leões arrancam com 32 pontos, seguidos pelas águias (30) e pelos madeirenses (26).

Antes do quinto capítulo no dérbi em 2024/25, o Benfica recebe os dinamarqueses do GOC, na tarde de terça-feira (17h), no primeiro “round” do play-off de acesso aos “quartos” da Liga Europeia.