O Sporting perdeu (33-32) com o Veszprém para a décima jornada da Liga dos Campeões de andebol. Num jogo decidido nos últimos segundos, os portugueses perdiam por 19-14 ao intervalo.

Na segunda parte o Sporting recuperou e chegou a ter dois golos de diferença, mas perdeu a liderança e deixou escapar a vtória (33-32).

Com este resultado, o Sporting é quarto com dez pontos. O Veszprém, por sua vez, é terceiro com 12 pontos. Na frente estão os alemães do Fuchse Berlim, com 18, seguidos pelos dinamarqueses do Aalborg, com 17.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os «quartos». De resto, as equipas posicionadas entre o terceiro e o sexto posto disputam um play-off de acesso à fase a eliminar



