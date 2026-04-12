Andebol: Sporting vence Águas Santas e segue líder invicto
Francisco Costa lidera bicampeão nacional antes das meias-finais da Taça
Depois da qualificação para os “quartos” da Champions, o Sporting venceu na receção ao Águas Santas, por 36-29. Na segunda jornada da fase de apuramento de campeão, os bicampeões em título agarraram a vantagem antes do intervalo (19-15) e geriram na etapa complementar (17-14).
Neste domingo, Francisco Costa aplicou 11 golos para os leões, enquanto Miguel Baptista, com seis golos, foi o mais inconformado do Águas Santas.
Assim, o Sporting segue na liderança, com 36 pontos, dois de vantagem sobre o FC Porto. Os leões e o Águas Santas (4.º) levam um jogo em atraso face a FC Porto e Benfica (3.º). Na próxima jornada, a 24 e 25 de abril, o FC Porto visita o Águas Santas, enquanto o Benfica recebe o Sporting.
Antes, o Sporting disputa as meias-finais da Taça de Portugal com o Marítimo, jogando na Madeira na quarta-feira (19h30) e regressando a casa no sábado (18h). Na outra meia-final, o Benfica visita o Águas Santas na quarta-feira (21h) e joga em casa no sábado (20h30). O Sporting é o detentor da Taça desde 2022.
