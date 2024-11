Na nona ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting recebeu e venceu os romenos do Dinamo Bucareste, por 34-25. Os parciais de 20-11 e 14-14 espelham o desenrolar deste duelo.

A primeira parte foi, portanto, decisiva para nova vitória, uma vez que, nessa fase, a diferença variou entre os sete e oito golos, e até atingiu os dez golos (18-8).

Destaque nos leões para os nove golos de Martim Costa, além das prestações de Salvador (seis golos) e de Francisco Costa (sete golos). Entre os visitantes, o português André Gomes – ex-FC Porto – foi o mais inconformado, com seis golos.

Desta forma, o Sporting vingou a derrota em Bucareste (33-29) e alcançou a sexta vitória nesta fase. Por isso, ocupa a vice-liderança da Grupo A, com 13 pontos, menos três do que o líder Veszprem.

Com cinco rondas por disputar, o Sporting guarda um ponto de vantagem sobre o PSG (3.º). De recordar que os dois melhores classificados asseguram o apuramento para os quartos de final. Por sua vez, os colocados entre o 3.º e o 6.º lugar seguem para os «oitavos».

Na noite de 5 de dezembro (quinta-feira, 19h45), o Sporting visita os alemães do Fuchse Berlim (4.º).

Entretanto, na Liga, os campeões nacionais recebem o Avanca (10.º), na 14.ª jornada, na tarde de domingo (18h). Os comandados de Ricardo Costa seguem só com vitórias e na liderança, com 39 pontos, mais cinco do que o FC Porto (2.º).