A equipa de futsal do Sporting defrontou no sábado o Anderlecht num jogo a contar para a Oeiras Valley Cup, torneio de pré-época, e que teve um adepto especial na bancada: Zeno Debast.

Antigo futebolista do emblema belga, o defesa dos leões aproveitou a partida para ir ver a ex-equipa e foi presença notada nas bancadas.

No final do encontro, que o Anderlecht venceu por 4-2, Debast desceu inclusivamente à quadra para cumprimentar os jogadores do Anderlecht e acabou por tirar uma fotografia.