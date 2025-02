O Sporting participou nesta quinta-feira no evento Business of Football Summit, organizado pelo jornal Financial Times, através da presença do administrador da SAD André Bernardo. Esta foi a sétima vez que o clube português foi convidado.

Bernardo debateu o tema «Parcerias comerciais – à procura de maior valor», juntamente com dirigentes de emblemas como Barcelona e Newcastle United, em Londres.

O Chief of Strategy and Operations verde e branco começou por explicar a decisão por detrás da remodelação do Estádio José Alvalade, plano apresentado aos Sócios em setembro último e já a decorrer de forma faseada.

«Vemo-nos como – e deixámo-lo claro no nosso plano estratégico – na intersecção de três grandes sectores: wellbeing, entertainment, e lifestyle. Queremos ser uma referência. Ambicionamos ser um hub de entretenimento, com uma perspetiva abrangente de áreas que podemos desenvolver. A mais imediata passa por maximizar a experiência no Estádio, e daí a sua renovação. Obviamente, podemos pensar na optimização das receitas que já temos, especialmente em dias de jogo, mas percebemos que também existem muitas receitas inexploradas em dias sem jogos, e que estão relacionadas com o ecossistema do entretenimento», começou por dizer Bernardo, em declarações citadas pelo site do clube.

«É importante compreender que quanto mais capazes formos de optimizar as nossas receitas comerciais, maior capacidade teremos para gerir as receitas relacionadas com as transferências de jogadores. E isso é relevante especialmente no nosso modelo de negócio. Se tivermos receitas comerciais mais altas, seremos capazes de adquirir melhores jogadores, reter melhores jogadores e vender melhor», acrescentou.

André Bernardo explicou ainda o que os sportinguistas podem esperar após a remodelação do estádio.

«Desenvolvemos uma abordagem baseada no valor. Estamos a adicionar camadas à experiência. Falo de lugares com vista o mais próxima possível do relvado, experiências VIP, acesso exclusivo ao túnel, entre outras ofertas que já existem em alguns dos melhores estádios. Temos feito vários estudos de viabilidade, conjoint analysis e a procura existe. Por isso, temos de criar a oferta. Quanto mais optimizarmos a oferta de hospitalidade e, por consequência as receitas comerciais, melhor conseguiremos investir na experiência dos sócios», frisou o dirigente.

André Bernardo admitiu ainda que a marca Cristiano Ronaldo alavancou as vendas do clube a nível mundial.

«É obviamente uma fonte de receitas que muitos nos ajuda. A parceria com a Nike e a marca CR7 foi um grande sucesso porque o Cristiano Ronaldo é reconhecido em todo o mundo. E esta é uma forma de ganhar escala mundial. Ao ter um novo Estádio, que será também um novo hub de entretenimento onde os adeptos podem e devem ir sete dias por semana, mais patrocinadores terão interesse em associar-se ao Sporting», explicou.

A fechar a sua intervenção, André Bernardo falou ainda sobre o potenciamento das receitas através da recompra do Centro Comercial Alvaláxia, que deve custar cerca de 17 milhões de euros aos cofres do clube.

«No nosso caso concreto, temos um centro comercial dentro do Estádio. Isto significa uma série de novas fontes de receita que não estão necessariamente relacionadas com futebol, mas que podemos explorar», finalizou.